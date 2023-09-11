Подмосковье 11 сентября 2023, 14:34 Еще 10 прудов очистят в Солнечногорске до конца сентября пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Пруды расчистят в Солнечногорске благодаря муниципальной программе «Экология и окружающая среда». До конца сентября десять водоемов приведут в порядок в разных частях округа.

пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

На семи прудах уже вырубили сухостойные и аварийные деревьев, окосили береговую линию, удалили поросли кустарника, подняли мусор из воды. На двух водоемах специалисты также очистили акватории от растительности. Сейчас подрядная организация ведет расчистку пруда в деревне Бунтеиха.

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«Список прудов на 2023 год сформировали на основании обращений жителей в администрацию Солнечногорска. В прошлом году в муниципалитете очистили и привели в порядок 21 водоем, в том числе и по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева „100 прудов и озер“», — отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Солнечногорск Сергей Тихонов.

пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

В ближайшее время рабочие приступят к работам по очистке прудов в поселке Майдарово и в Солнечногорске на улице Спасской за ДК «Испытатель». С полным адресным перечнем прудов можно ознакомиться на официальном сайте администрации округа в разделе «Комфортная среда».

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