ЦППК обновила десять электричек Казанского направления | 360°

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ЦППК обновила десять электричек Казанского направления

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Центральная пригородная пассажирская компания обновила еще десять поездов Казанского направления за три месяца. Это сделали в рамках подготовки к запуску МЦД-3.

ЦППК добавила шесть новых составов в июле, два в сентябре и еще два в октябре. Последние два появились на рейсах между столицей и станцией Голутвин.

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В новых составах мягкие сиденья с разъемами для зарядки гаджетов, система климат-контроля, Wi-Fi, поручни и крепления для пассажиров с велосипедами. Поезда приспособлены для маломобильных жителей — в них есть пандусы, крепления для инвалидных кресел и просторные туалеты.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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