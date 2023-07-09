09 июля 2023, 09:00
Еще 10 подходов к ж/д станциям обустроили в Подмосковье с начала года
С начала года в Подмосковье благоустроили 10 подходов к железнодорожным станциям в девяти округах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Как отметили в ведомстве, пристанционные зоны отремонтировали в Кашире, Щелкове, Фрязине, Пушкино, Сергиевом Посаде, Подольске, Одинцове, Воскресенске и Павловском Посаде. Обустройство подходов к железнодорожным станциям проводится для обеспечения безопасности жителей и гостей Подмосковья.
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Также в ведомстве призвали быть внимательными при переходе через железнодорожные пути и соблюдать правила безопасности.
Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.
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