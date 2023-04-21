Подмосковье 21 апреля 2023, 17:13 Еще 10 новых автобусов запустят в Солнечногорске в апреле

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Автобусный парк Солнечногорска пополнился новым транспортом. Округ получил 10 автобусов малого и среднего класса, которые выйдут на маршруты в апреле.

Все новые ЛиАЗы и ГАЗели оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения. В салоне установлены электронные рейсоуказатели и валидаторы для бесконтактной оплаты проезда.

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«Мы очень благодарны нашему губернатору, областному правительству за эту программу, за то, что пять единиц малого класса и пять единиц среднего класса мы уже получили. На следующей неделе будет регистрация в органах ГИБДД, и на линию к концу следующей недели они встанут», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Новый транспорт будет перевозить пассажиров из Солнечногорска и Алабушева в Крюково.

В течение этого месяца округ получит еще 15 автобусов. Это первое масштабное обновление автопарка с 2017 года.

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