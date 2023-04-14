Подмосковье 14 апреля 2023, 09:14 Еще 10 новых автобусов НефАЗ вышли на маршруты в Подольске

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Новые 10 автобусов НефАЗ вышли на маршруты в Подольске. Они будут перевозить пассажиров не только внутри округа, но и в Москву.

Все полученные автобусы 2023 года выпуска. Они стали подарком округу от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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«Я благодарен коллективу „Мострансавто“, правительству Московской области за то внимание, которое уделяется городскому округу Подольск в решении вопроса транспортного обеспечения», — сказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Новый транспорт оборудован современными валидаторами, климат-контролем, видеокамерами, пандусами для маломобильных групп граждан. Максимальная вместимость каждого автобуса — 86 пассажиров.

Сейчас в парке транспортного предприятия Подольска 195 автобусов различного класса. До конца апреля округ получит еще 15 новых автобусов.

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