Подмосковье 06 марта 2023, 17:49 Еще 10 неиспользуемых коммерческих объектов реализовали в Подмосковье с начала года

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Продажа неиспользуемой недвижимости пополнила бюджеты городских округов Подмосковья более чем на 35 миллионов рублей с начала года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

«За два месяца этого года городскими округами реализовано 10 объектов муниципальной недвижимости на общую сумму более чем 35 миллионов рублей. Ежегодно мы фиксируем увеличение количества участников на таких аукционах», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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По итогам прошлого года на аукционах реализовано 465 объектов недвижимости на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей.

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Здания и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, доступны инвесторам на инвестиционном портале Подмосковья - об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В базе собрано более 700 объектов.