18 августа 2022, 10:43
Еще 10 населенных пунктов Подмосковья получили газ
Газ провели в еще 10 сел и деревень Подмосковья по президентской программе. Об этом сообщили в региональном Минэнергетики.
Голубое топливо появилось в следующих населенных пунктах региона:
- деревни Аладьино и Грабченки городского округа Кашира;
- деревня Урусово городского округа Лотошино;
- деревня Ожогино и Курилово городского округа Солнечногорск;
- деревня Селянино городского округа Шатура;
- деревня Исаково городского округа Истра;
- деревни Крехтино, Кочема и Юрьево городского округа Егорьевск.
Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин напомнил, что в регионе работают специалисты из нескольких субъектов страны. Это позволит завершить реализацию программы в срок. Всего по ней газифицируют 2805 населенных пунктов, работы уже завершили в 1945 из них.
Оставить заявку на проведение газа жители региона могут на сайте «Мособлгаза», в офисах социальной газификации, на «Госуслугах» или в МФЦ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о завершении программы социальной газификации до конца этого года.