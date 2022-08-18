facebook_pixel
    18 августа 2022, 10:43

    Еще 10 населенных пунктов Подмосковья получили газ

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Газ провели в еще 10 сел и деревень Подмосковья по президентской программе. Об этом сообщили в региональном Минэнергетики.

    Еще 10 населенных пунктов Подмосковья получили газ

    Голубое топливо появилось в следующих населенных пунктах региона:

    • деревни Аладьино и Грабченки городского округа Кашира;
    • деревня Урусово городского округа Лотошино;
    • деревня Ожогино и Курилово городского округа Солнечногорск;
    • деревня Селянино городского округа Шатура;
    • деревня Исаково городского округа Истра;
    • деревни Крехтино, Кочема и Юрьево городского округа Егорьевск.

    Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин напомнил, что в регионе работают специалисты из нескольких субъектов страны. Это позволит завершить реализацию программы в срок. Всего по ней газифицируют 2805 населенных пунктов, работы уже завершили в 1945 из них.

    Оставить заявку на проведение газа жители региона могут на сайте «Мособлгаза», в офисах социальной газификации, на «Госуслугах» или в МФЦ.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о завершении программы социальной газификации до конца этого года.