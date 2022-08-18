Еще 10 населенных пунктов Подмосковья получили газ

Газ провели в еще 10 сел и деревень Подмосковья по президентской программе. Об этом сообщили в региональном Минэнергетики.

Голубое топливо появилось в следующих населенных пунктах региона:

деревни Аладьино и Грабченки городского округа Кашира;

деревня Урусово городского округа Лотошино;

деревня Ожогино и Курилово городского округа Солнечногорск;

деревня Селянино городского округа Шатура;

деревня Исаково городского округа Истра;

деревни Крехтино, Кочема и Юрьево городского округа Егорьевск.

Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин напомнил, что в регионе работают специалисты из нескольких субъектов страны. Это позволит завершить реализацию программы в срок. Всего по ней газифицируют 2805 населенных пунктов, работы уже завершили в 1945 из них.

Оставить заявку на проведение газа жители региона могут на сайте «Мособлгаза», в офисах социальной газификации, на «Госуслугах» или в МФЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о завершении программы социальной газификации до конца этого года.