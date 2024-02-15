Подмосковье 15 февраля 2024, 12:14 Еще 10 народных троп обустроят в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Народные тропы обустроят этим летом в Солнечногорске, поселках Поварово и Менделеево, деревнях Соколово, Кривцово и Чашниково. Асфальтирование дорожек проведут по 10 адресам.

Всего с 2021 года в Солнечногорске благоустроили 16 народных троп. Например, в 2023 году по просьбе жителей облагородили дорожку, соединяющую деревню Козино и поселок Смирновка. Она позволяет сократить путь до школы «Солнечная», детского сада № 41 и амбулатории.

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«За последние три года на территории нашего муниципалитета новые тротуары появились в деревне Ложки на улице Центральной, в микрорайоне Березки поселка Жуково, в деревнях Брехово и Кривцово, в поселке Менделеево, и от моста через реку Клязьма до Льяловского шоссе. Всего 16 троп. После обустройства троп передвижение жителей стало гораздо удобнее, особенно при неблагоприятных погодных условиях», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы по благоустройству народных троп проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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