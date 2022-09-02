Подмосковье 02 сентября 2022, 17:03 Поделиться Telegram

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Viber Еще 10 народных троп благоустроили в Королеве

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Благоустройство народных троп продолжается в Подмосковье. Еще 10 из них заасфальтировали в Королеве. Благодаря этому жители смогут с комфортом сокращать путь.

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Общая протяженность протоптанных дорожек в Королеве, которые получили новый облик, составила 2,5 километра. Их сделали единой ширины — два метра. Тропинки ведут к школам, остановкам и другим важным объектам инфраструктуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье выполнило план ремонта дорог на 85%. Работы продолжают еще на 130 участках.

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