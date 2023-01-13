13 января 2023, 11:47
Еще 10 молодых семей из Красногорска получили субсидию на жилье
Сертификаты по программе «Жилище» получили 10 молодых семей из Красногорского округа. Пары смогут приобрести дом или квартиру с поддержкой от государства.
«Искренне вас поздравляю с тем, что в ближайшее время вы улучшите свои жилищные условия. Для нас это тоже важно», — обратился к обладателям сертификатов глава Красногорска Дмитрий Волков.
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В январе субсидию на приобретение жилья получили 10 молодых семей из городского округа. Воспользоваться льготой они смогут в течение семи месяцев. Для этого нужно будет приобрести квартиру или дом в Подмосковье по договору купли-продажи или строительного подряда.
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Одними из получателей сертификата стала семья Евгения Шпакова и Юлии Голышевой, у которых подрастают четыре сына. Пока что все они ютятся на 38 «квадратах».
«Трудно было, тесно. Продадим свою квартиру, добавим средства сертификата и материнского капитала, и купим квартиру площадью 80 квадратных метров», — сказал глава семейства.
Супруги уже присмотрели вариант в Красногорске на улице Ленина, неподалеку от нынешнего жилья.
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