Подмосковье 23 ноября 2023, 18:34 Еще 10 маскировочных сетей передали из Балашихи в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Волонтеры Балашихи отправили военнослужащим в зону спецоперации еще 10 маскировочных сетей, сплетенных под зимнее время года. Изготовили их активистки группы «Сетевые пчелки».

Передали защитные средства жене одного из бойцов. Екатерина активно помогает волонтерам и отвозит мужу и его сослуживцам гуманитарную помощь в Донбасс.

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«Маскировочные сети мы готовим в зависимости от ландшафта и района, куда происходит передача. Они очень востребованы на фронте, мы планируем открыть еще пункты», — рассказала председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Волонтеры из группы «Сетевые пчелки» плетут защитные навесы с мая. За этот период они изготовили около 400 маскировочных сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в телемосте для бойцов СВО и их матерей.

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