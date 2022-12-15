Подмосковье 15 декабря 2022, 13:58 Еще 10 лифтов заменили в жилых домах Дубны с начала года

Читать 360tv в

С начала года в Дубне капитально отремонтировали 4 МКД. За это время в домах заменили кровлю, внутридомовые инженерные системы и 10 лифтов.

Работы осуществлялись в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы Подмосковья по капитальному ремонту. В работы включены: реставрация фасадов и кровель, замена внутренних инженерных систем, ремонт подвальных помещений и фундаментов, установка общедомовых узлов учета потребления коммунальных ресурсов, а также полная замена устаревшего лифтового оборудования.

Реклама

«До конца 2022 года в Подмосковье запланировано капитально отремонтировать 3,8 тысячи домов. В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

Реклама

Ознакомиться с адресной программой ремонта МКД Подмосковья в 2022 году жители региона могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».