Еще 10 коммерческих объектов построят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber Еще 10 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Новые заявки на строительство производственных зданий, гостиницы и торгового центра поступили в Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья на прошлой неделе. Объекты появятся на территории разных городских округов.

Комбикормовый завод на участке площадью 10,9 гектара построят в городском округе Кашира. Это объект крупного бизнеса, остальные девять проектов относятся к категории малого предпринимательства. Среди них можно выделить производственные здания в Раменском округе, Щелкове и Солнечногорске, гостиничный комплекс в Красногорске, торговый центр в Раменском.

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Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал о задаче привлечь в Подмосковье триллион рублей инвестиций в год. Для этого в регионе вводят новые меры поддержки бизнеса.

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