Подмосковье 14 ноября 2022, 19:31 Еще 10 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству получил еще 10 проектов на сопровождение. Это один объект крупного и девять — малого бизнеса.

Согласно проектам, новые склады построят в Можайске, Истре и Коломне, базу отдыха создадут в Сергиевом Посаде, производственный комплекс в Чехове, а также овощехранилище в Коломне.

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Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что свыше трех тысяч предпринимателей Подмосковья получили поддержку с начала года. Благодаря этому в регионе создадут еще 15 тысяч рабочих мест.

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