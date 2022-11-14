14 ноября 2022, 19:31
Еще 10 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Центр содействия строительству получил еще 10 проектов на сопровождение. Это один объект крупного и девять — малого бизнеса.
Согласно проектам, новые склады построят в Можайске, Истре и Коломне, базу отдыха создадут в Сергиевом Посаде, производственный комплекс в Чехове, а также овощехранилище в Коломне.
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Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что свыше трех тысяч предпринимателей Подмосковья получили поддержку с начала года. Благодаря этому в регионе создадут еще 15 тысяч рабочих мест.
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Строительство
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