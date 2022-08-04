Еще 10 инновационных проектов Подмосковья получат премию губернатора

Мининвест Подмосковья подвел итоги конкурсного отбора на премии губернатора за коммерциализацию научных разработок. Их получат 10 проектов из Дубны, Королева, Подольска, Жуковского, Фрязина и Протвина.

Как рассказала зампред правительства — глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева, коллективы получат за свои разработки по миллиону рублей.

«Премия в Московской области вручается уже третий год и является эффективным стимулирующим инструментом развития инноваций и технологий в регионе», — сказала она.

Победителями в этом году стали научные команды из Дубны, Королева, Подольска, Жуковского, Фрязина и Протвина. Они разработали изобретения в разных сферах: энергетика, машиностроение, материаловедение и IT. Так, сотрудники ОКБ «Аэрокосмические системы» из Дубны создали и внедрили в производство систему генерирования электрической энергии постоянного тока, а команда «ЗиО Подольск» разработала реакторное оборудование для ледоколов. Полный список победителей доступен на сайте министерства.

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