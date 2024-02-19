19 февраля 2024, 14:28
Еще 10 хранилищ для саженцев и сеянцев построили в Подмосковье с начала февраля
Снежные кучи и ледники для хранения саженцев и сеянцев будущих деревьев продолжают обустраивать в питомниках и лесничествах Подмосковья. Этой весной создадут свыше 20 таких объектов.
В этом году в Подмосковье обустроят 10 ледников и 18 снежных куч неподалеку от мест, где будут проводить лесовосстановление.
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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, хранилища позволяют сохранить посадочный материал до его высадки в лес. С начала февраля специалисты уже создали шесть ледников и четыре снежные кучи. Все работы планируют завершить в марте.
«Это влияет на качество будущего насаждения, его устойчивость к болезням и вредителям», — отметил он.
Площади и хранилища в Подмосковье готовят заранее. С начала февраля на них собирают в кучи снег или сгребают его в бетонные хранилища, накрывают соломой и опилками. Это препятствует быстрому таянию.
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Сельское хозяйство
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