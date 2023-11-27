Подмосковье 27 ноября 2023, 15:33 Еще 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю Медиаархив Подмосковья

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Еще 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Они направлены на организацию питания в школах, поставку оборудования в больницы и многое другое.

Подрядчиков найдут на поставку продуктов и организацию горячего питания в социальных центрах Подмосковья и школ Серпухова. Также для учреждений здравоохранения найдут поставщиков расходных материалов для анестезиологии и реанимации, а также для проведения операций, диагностики и эндоскопии. Кроме того, медицинские организации оснастят системой «Безопасный регион».

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Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

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