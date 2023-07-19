Подмосковье 19 июля 2023, 17:18 Еще 10 дворов благоустроят в Солнечногорске к концу года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Десять дворов, выбранных жителями при голосовании на портале «Добродел», благоустроят в Солнечногорске до конца года. Работы в трех из них уже завершились.

Комплекс работ по благоустройству включает замену дорожного покрытия и бордюров, установку детских игровых площадок и малых архитектурных форм, озеленение территории.

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Специалисты уже завершили асфальтирование по трем адресам: вблизи дома № 50 на Обуховской улице, в микрорайоне Миронцево и в микрорайоне Поваровка. Сейчас идут подготовительные работы в микрорайоне № 2 поселка Поварово.

По словам главы Главного управления содержания территорий Московской области Светланы Аиповой, в этом году в регионе благоустроят 707 дворов, которые были выбраны путем народного голосования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворовых территорий.

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