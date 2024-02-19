Подмосковье 19 февраля 2024, 12:10 Еще 10 домов построят в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре Сайт КП "Кембридж"

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Коттеджный поселок «Кембридж» продолжают строить в Истре. Минжилполитики Подмосковья одобрило возведение еще 10 домов.

Как рассказали в ведомстве, архитектурный ансамбль поселка оформят в стиле классического английского городка. Желающие смогут приобрести дома с разным оформлением фасада и разными планировками.

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В рамках проекта запланировано семь этапов строительства. На территории создадут полноценную инфраструктуру. Площадь таунхаусов составит от 65 до 150 квадратных метров.

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