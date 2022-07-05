Еще 10 домов капитально отремонтируют в Пущине к концу года

МинЖКХ Подмосковья отремонтирует еще 10 многоквартирных домов в городском округе Пущино, в пяти из них работы уже завершили. На капремонт выделено 73 миллиона рублей.

Кровли отремонтируют в семи зданиях, инженерные системы — в двух, а лифты заменят в одном многоквартирном доме. Как рассказал глава министерства Антон Велиховский, в программу капремонта Подмосковья включено 44 тысячи домов, это самая масштабная программа в стране. Все их приведут в порядок до 2049 года.

«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области. С 2014 года заменено более 12 155 лифтов в 3,8 тысячи многоквартирных домах, отремонтировано более восьми тысяч крыш и порядка четырех тысяч фасадов», — добавил Велиховский.

В прошлом году в Подмосковье отремонтировали 2500 домов, в этом году их количество возрастет до 3757. Ознакомиться с полным перечнем подлежащих ремонту зданий можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность контроля за капитальным ремонтом в школах Подмосковья.