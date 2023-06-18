Подмосковье 18 июня 2023, 22:03 Еще 10 дольщиков получили ключи от квартир в долгострое в Подольске

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Долгострой на Пионерской улице, 15 в Подольске начал заселяться. От имени главы городского округа Дмитрия Жарикова его заместитель Елена Лебеденко поздравила десять семей с долгожданным получением ключей.

«На сегодняшний день в нашем городском округе достроили и ввели в эксплуатацию девять проблемных многоквартирных домов. Это больше 100 тысяч квадратных метров. Еще по 10 многоквартирным домам жители получили свои справедливые компенсации для последующей покупки жилых помещений», — сообщила замглавы Подольска и председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Елена Лебеденко.

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Руководитель инициативной группы дольщиков Нина Синельникова получила ключи в числе первых счастливых собственников. Семья купила квартиру в доме на Пионерской в 2015 году.

«Все наши дольщики очень благодарны и правительству, и главе Подольска, которые нам помогали завершить это строительство. Бесконечно счастливы и даже не верим, что мы станем подольчанами и у нас будут свои квартиры», — сообщила Синельникова.

Для семьи Войниковых долгожданные ключи стали подарком на их 11-ю годовщину свадьбы. Многодетная семья купила в доме сразу две квартиры, чтобы у каждого из детей была своя комната.

«Даже если мы не сделаем ремонт, мы все равно планируем встретить Новый год здесь. Поставить елку, накрыть стол и отпраздновать Новый год в новой квартире», — заявили Войниковы.

Долгие годы разные компании пробовали завершить строительство жилого дома. В 2021 году, когда Фонд защиты прав дольщиков взял обязательства на себя, объект находился на этапе готовности 65%.

Получение ключей в новом 15-этажном доме с нетерпением ждут собственники еще 230 квартир. В скором времени и они из дольщиков превратятся в жителей 15-го дома на Пионерской в Подольске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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