Еще 10 детсадов построят в Балашихе до 2021 года. В них пойдут 1500 малышей

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и правительства региона в городе за бюджетные средства строятся и проектируются новые учреждения дошкольного образования. В 2020–2021 годах планируем построить 10 новых детских садов общей вместимостью более 1500 мест», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в 2020 году будут введены в эксплуатацию два детсада, которые строятся с привлечением средств бюджета: на 110 мест в микрорайоне Авиаторов и на 80 мест на улице Твардовского. По двум объектам на 125 мест на улице Заречной и на 80 мест на улице Твардовского в этом году завершат проектирование. Их ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.

«Еще один проблемный недостроенный детский сад на 230 мест находится в микрорайоне Первомайский. В прошлом году мы завершили оформление документов, провели экспертизу и в этому году проведем проектные работы по достройке данного объекта. После проведения конкурсных процедур приступим к строительству», — сказал Сергей Юров.

Также детские сады строятся в новых микрорайонах города. Всего в этом году будут сданы три детских сада общей вместимостью 550 мест в микрорайонах Саввино и Измайловский Лес. Еще два детских сада сдадут в 2021 году. Новые сады в Балашихе появятся в рамках январских поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В 2019 году в Балашихе провели ряд мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. Это стало возможным благодаря рациональному использованию площадей существующий детских садов, капитальному ремонту, выкупу помещений и открытию групп детских садов на первых этажах многоквартирных домов. Всего было создано 1135 дополнительных мест.