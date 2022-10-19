Подмосковные больницы получили еще 10 машин для выездов к неизлечимо больным пациентам | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 12:49 Подмосковные больницы получили еще 10 машин для выездов к неизлечимо больным пациентам

Читать 360tv в

В медицинские организации Подмосковья поступило 10 автомобилей, которые будут задействоваться для оказания паллиативной помощи пациентам. Они нужны для того, чтобы активнее работали выездные бригады, чтобы была возможность помочь паллиативным больным на дому, например, для их транспортировки.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной помощи в регионе. В этом году у нас начал работать Координационный центр по паллиативу с круглосуточной „горячей линией“ для пациентов и их родственников», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Для того, чтобы патронажные бригады работали еще лучше и комфортнее, им уже предоставили совершенно новые автомобили. На такие закупки выделили более 16 миллионов рублей.

Реклама

Новые машины отправили в Люберцы, Химки, Можайск, Зарайск, Одинцово, Волоколамск. Не обошли вниманием и областной хоспис, который находится в Московской областной больнице имени Розанова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.