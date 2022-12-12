Подмосковье 12 декабря 2022, 11:10 Еще 10 автобусных экспресс-маршрутов до метро запустили в Подмосковье Unsplash

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Минтранс Подмосковья запустил дополнительные автобусные маршруты до метро из 10 городских округов. Эти автобусы ходят утром и вечером, помогая жителям быстрее добираться из дома на работу, и обратно.

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На маршрутах работают автобусы большого класса. Всего за две-три остановки они довозят пассажиров до метро, экономя при этом порядка 30 минут по сравнению с обычными рейсами.

«Маршруты формировались с учетом пассажиропотока и востребованности. Более двух тысяч человек уже воспользовались такими автобусами», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Девять из десяти маршрутов обслуживает компания «Мострансавто». Ее автобусы курсируют из Электростали, Ивантеевки, Краснознаменска, Сергиева Посада, Егорьевска, Можайска, Долгопрудного и других городов Московской области.

В 2023 году Подмосковье выпустит на маршруты еще 200 автобусов среднего и 100 — большого класса. Об этом сообщил губернатор Андрея Воробьев.

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