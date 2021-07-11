Ситуация с коронавирусом в Московской области в целом стабилизировалась. Людей активно выписывают из больниц. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Мы очень хорошо идем по вакцинации. Мы разворачиваем дополнительные точки в торговых центрах, потому что видим там очередь», — отметил губернатор. По его словам, эпидемическая ситуация в Подмосковье постепенно приходит в норму.

Сделать прививку от коронавируса в Подмосковье можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, и в приемных отделениях больниц. Ежедневно на укол записываются около 100 тысяч жителей региона.

Накануне Воробьев рассказал, что власти Московской области не планируют вводить новые ковидные ограничения. Держать ситуацию под контролем помогает вакцинация. По его словам, подмосковные школьники начнут учебный год за партами, а их родители смогут выйти на работу. Он отметил, что перебоев в поставках вакцин от SARS-CoV-2 в регионе нет и призвал всех соблюдать масочный режим и другие санитарные меры.