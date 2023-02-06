Подмосковье 06 февраля 2023, 18:59 Енот забрался в частный дом в поселке Тучково

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Жители частного дома в поселке Тучково обнаружили в своей ванной енота-полоскуна. Для отлова животного на место вызвали бригаду специалистов противоэпизоотического отдела Рузской ветстанции.

Оказалось, что животное ручное, возможно, сбежавшее от прежних хозяев. Характерным внешним отличием енота-полоскуна от хищника семейства псовых являются лапки, напоминающие человеческие руки.

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«Енота отловили и доставили в ветстанцию для временного проживания в стационаре. Клинический осмотр показал, что животное полностью здорово и не представляет эпизоотической опасности», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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В течение недели ветеринары разыскивали владельцев, однако никто не откликнулся. Енота решили поселить в Трогательный зоопарк оленей в Рузском округе. Там также проживают еноты, маралы, лани, полярные песцы, дикобразы и многие другие животные.

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