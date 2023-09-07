Подмосковье 07 сентября 2023, 15:35 Энергоснабжение улучшат для больницы в Егорьевске ГБУЗ МО Егорьевская центральная районная больница

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Егорьевскую центральную районную больницу оснастят стационарными автономными модульными дизель-генераторными установками. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

«Подрядчику нужно будет подготовить фундамент, установить оборудование, проложить кабельные линии, подключить установки и выполнить другие сопутствующие работы на улице Жукова Гора, 19 и 19А», — уточнили в министерстве.

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Заявки будут принимать до 22 сентября. Стартовой ценой контракта нахвали 16,6 миллиона рублей.

За счет новых установок энергоснабжение больницы улучшится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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