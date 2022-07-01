Энергообъекты в Подмосковье взяли на особый контроль из-за жары

Сотрудники компании «Россети Московский регион» участили осмотры оборудования подстанций и усилили контроль за линиями электропередачи. В ближайшие дни в Подмосковье ожидается до 30 градусов жары.

Для ликвидации возможных последствий летней жары компания «Россети Московский регион» подготовила 443 бригады быстрого реагирования. В случае повреждения линии электропередачи они смогут задействовать 128 передвижных дизель-генераторных установок. К предотвращению технологических нарушений компания готова, а чтобы оборудование не давало сбоев, его взяли на особый контроль. Так, в эти дни чаще осматриваются подстанции, особое внимание уделяется системам охлаждения. Производятся внеплановые проверки воздушных линий электропередачи, контроль теплового режима работы кабелей.

«Основная задача энергетиков в жаркий период — надежное электроснабжение объектов жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Чтобы защитить людей от зноя, время пребывания персонала на открытой территории ограничено, а температура в производственных помещениях и помещениях для отдыха понижается. Сотрудники проинструктированы о том, как действовать при тепловом ударе.

Несмотря на летнюю жару, энергетики продолжают активно обеспечивать электричеством Подмосковье и обеспечивают дополнительные возможности предприятиям.