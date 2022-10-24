Линии электропередачи обновили еще в пяти СНТ в Луховицах | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 17:43 Линии электропередачи обновили еще в пяти СНТ в Луховицах

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«Россети» Подмосковья отремонтировали энергообъекты в пяти СНТ Луховиц. Это «Хроматографист», «Борисово», «Ивушка», «Воздух», «Солнечный берег». Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

Многие СНТ Луховиц находятся вблизи реки Оки и у автомагистралей. Из-за этого в них растет количество населения, особенно в теплое время года. По этой причине было необходимо увеличить потребление энергии и нагрузку на сети. Так, в пяти из них провели реконструкцию воздушных линий и опор.

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В ведомстве рассказали, что специалисты заменили воздушные линии в СНТ «Хроматографист», «Борисово», «Воздух» и «Солнечный берег», а также около 10 километров старого провода и опоры, а в «Ивушке» построили новую электрическую подстанцию.

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Глава Минэнергетики Александр Самарин напомнил, что работы по консолидации электросетевого оборудования в СНТ проводят с 2015 года. Так, на баланс организаций поставили уже 5 517 населенных пунктов.

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