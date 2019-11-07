Энергию из свалочного газа получат на полигоне «Торбеево» к концу года

Энергоустановка на свалочном газе заработает на подмосковном полигоне ТКО «Торбеево». Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Установку введут в три этапа. Сначала мощность будет достигать 1Мвт, в следующем году ее увеличат до 2МВт, а на заключительном третьем этапе мощность будет составлять 3 МВт.

Кроме выработки электроэнергии установка будет источником тепловой энергии. Она будет направлена на нужды полигона: теплоснабжение административных и производственных помещений.

Энергоустановка на свалочном газе будет эффективно вырабатывать электроэнергию на протяжении минимум 15 лет, так как свалочный газ является возобновляемым энергоресурсом.

На полигоне «Торбеево» уже пробурили 35 вертикальных скважин для сбора газа. Каждая из них работает автономно. В случае необходимости вывода в ремонт любую из скважин можно отключить, при этом остальная система будет продолжать исправно работать.

Сейчас все основные пусконаладочные работы завершены. Заканчивается подготовка к запуску генерирующей установки. Почти 60% оборудования, которое будет обеспечивать работу данной энергоустановки — отечественного производства.

Вырабатываемая энергоустановкой электроэнергия будет поступать на оборудование электросетевой организации, которая затем распределит ее потребителям.

Сегодня в России функционирует только одна электростанция на свалочном газе. Она находится в Ленинградской области.