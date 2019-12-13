На страже света. Подмосковных энергетиков поздравили с профессиональным праздником

В Доме правительства Московской области прошел праздник в честь работников сферы энергетики. На нем собрались 500 специалистов.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

В сфере энергетики только в Подмосковье работают 25 тысяч человек. Свет и тепло в домах — их заслуга.

«Я хочу поздравить всех наших энергетиков, всех тех, кто задействован в очень важном, сложном, необходимом для жизни и экономики деле. Порядка 25 тысяч человек в самых разных муниципалитетах, городах работают для того, чтобы было тепло, был комфорт, было светло и уютно», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Отметили в этот день и другие заслуги профессионалов. Например, сокращение времени подключения к энергосетям.

«Для экономики работа энергетиков тоже чрезвычайно важна, это совершенно очевидно и понятно, и для нас очень важно было в свое время в рамках указа президента кардинально сократить время подключения к энергосетям. Сегодня эта задача тоже решена, и подключение составляет чуть больше 40 дней. А начинали мы с около 200», — добавил Андрей Воробьев.

Также в этот день 14 профессионалов своего непростого энергетического дела получили знаки отличия и почетные грамоты. А звание «Заслуженный энергетик Московской области» присвоили Найле Акимовой. В профессии она с 1977 года, сейчас трудится в Мытищинском филиале «Мособлэнерго».

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

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Завершился праздник концертом. Десятки прожекторов, микрофоны, пульты и колонки работали без сбоев. Без сбоев пожелали работать и всем энергетикам.