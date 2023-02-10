Подмосковье 10 февраля 2023, 19:50 Энергетиков Подмосковья обучат по программе профподготовки «Школы мастера»

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В этом году 19 специалистов «Мособлэнерго» пройдут обучение по программе профессиональной подготовки «Школы мастера». Лекции прочтут в Энергетическом институте повышения квалификации компании.

Программа рассчитана на 320 часов. Группа сотрудников изучит основы трудового права, экономику энергетического предприятия, экологические проблемы электроэнергетики, цифровые технологии в электроэнергетике и другие направления.

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К работе привлекут преподавателей МЭИ, МГТУ имени Баумана и других технических вузов. Специалисты прослушают курс с апреля по октябрь этого года. В конце они будут защищать выпускные квалификационные работы.

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С 2019 по 2022 годы в Энергоинституте провели более шести тысяч обучающих курсов для работников «Мособлэнерго».

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