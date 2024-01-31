Подмосковье 31 января 2024, 17:00 Энергетики завершили подготовку дома для переселенцев из ветхого жилья в Вербилках ПАО «Россети Московский регион»

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Специалисты «Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы по электроснабжению четырехэтажного четырехсекционного многоквартирного дома в Талдомском городском округе. Он расположен на Заводской улице в Вербилках и рассчитан на 100 семей.

Для обеспечения электроснабжения дома сотрудники компании возвели трансформаторную подстанцию мощностью шесть киловольт с двумя трансформаторами по 250 кВА, один из которых является резервным.

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Кроме того, специалисты провели прокладку около 100 метров воздушной линии до основной подстанции 35/6 кВ «Фарфоровая», которая является источником основного питания.

В результате новый социально значимый объект будет обеспечен мощностью в 190 кВт, которую предоставят по мере готовности заявителя. Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к началу лета.

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