Подмосковье 11 декабря 2023, 13:30 Энергетики заменили трансформатор подстанции в деревне под Солнечногорском Фото: министерство энергетики Московской области

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В ноябре специалисты «Мособлэнерго» заменили трансформатор подстанции в деревне Логиново городского округа Солнечногорск. Объект работал с 1981 года, сообщили в министерстве энергетики Московской области.

Подстанция находится на Зеленой улице. На объекте установили современный трансформатор 2022 года выпуска. Работы обеспечили бесперебойным электричеством 48 домов населенного пункта.

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Энергетики обновили объект в рамках программы кап ремонта. Всего в 2023 году в Солнечногорске модернизировали восем подстанций и три километра ЛЭП.

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