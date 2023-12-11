11 декабря 2023, 13:30
Энергетики заменили трансформатор подстанции в деревне под Солнечногорском
В ноябре специалисты «Мособлэнерго» заменили трансформатор подстанции в деревне Логиново городского округа Солнечногорск. Объект работал с 1981 года, сообщили в министерстве энергетики Московской области.
Подстанция находится на Зеленой улице. На объекте установили современный трансформатор 2022 года выпуска. Работы обеспечили бесперебойным электричеством 48 домов населенного пункта.
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Энергетики обновили объект в рамках программы кап ремонта. Всего в 2023 году в Солнечногорске модернизировали восем подстанций и три километра ЛЭП.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.
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Солнечногорск
Электричество
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