Подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

Контроль над электросетями в Подмосковье усилили из-за снегопада. Он стал сильнейшим за 70 лет. В «Мособлэнерго» ввели режим повышенной готовности.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что особое внимание сейчас уделяют и расчистке подъездов к трансформаторным подстанциям.

Режим повышенной готовности позволяет нам повысить скорость реагирования и сократить время восстановительных работ Александр Самарин.

В Подмосковье наблюдается затяжной снегопад. Из-за этого энергетики усиленно следят в том числе за состоянием всех охранных зон линий электропередачи.

Вместе с тем проверяют готовность резервных источников электричества. Сообщить о сбоях можно по номеру горячей линии 8 (495) 995-00-99.

Жителей предупредили о том, что сегодня в регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Водителей и пешеходов призвали к осторожности. Губернатор попросил жителей по возможности выбрать общественный транспорт.