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    07 декабря 2021, 17:08

    Подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Контроль над электросетями в Подмосковье усилили из-за снегопада. Он стал сильнейшим за 70 лет. В «Мособлэнерго» ввели режим повышенной готовности.

    Подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности из-за снегопада | Изображение 1

    Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что особое внимание сейчас уделяют и расчистке подъездов к трансформаторным подстанциям.

    Режим повышенной готовности позволяет нам повысить скорость реагирования и сократить время восстановительных работ

    Александр Самарин.

    В Подмосковье наблюдается затяжной снегопад. Из-за этого энергетики усиленно следят в том числе за состоянием всех охранных зон линий электропередачи.

    Вместе с тем проверяют готовность резервных источников электричества. Сообщить о сбоях можно по номеру горячей линии 8 (495) 995-00-99.

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