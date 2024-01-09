Подмосковье 09 января 2024, 13:17 Энергетики восстановили наружное освещение возле Куровской больницы Мособлэнерго

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Работники «Мособлэнерго» восстановили линию наружного освещения возле областной больницы в Куровском. Специалисты выполнили монтаж самонесущего изолированного провода линии наружного освещения, а также заменили 15 светильников и ламп.

Работы провели по программе губернатора Московской области по повышению уровня благоустройства территорий городских округов, а также в рамках взаимодействия «Мособлэнерго» с учреждениями здравоохранения и образования Подмосковья.

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Напомним, ранее энергетики провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа. Причиной отключения света в населенных пунктах стало повреждение кабельной линии.

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