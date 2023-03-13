Подмосковье 13 марта 2023, 15:38 Энергетики восстановили электричество 16 тысячам жителей Подмосковья в непогоду за последние 2 дня

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Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности 12 марта на фоне ухудшения погодных условий. В течение дня в регионе наблюдался ливневый дождь, мокрый снег и сильный ветер. Всего за 12 и 13 марта в Московской области было зафиксировано 27 случаев технологических отказов на объектах электроснабжения в городских округах.

Отключения электроснабжения произошли в Раменском, Домодедове, Мытищах, Одинцове и других округах. Данные проблемы повлияли на оказание коммунальных услуг примерно 16 тысячам жителей Подмосковья. Энергетики устранили неполадки на каждом участке в среднем за час.

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«Во всех населенных пунктах электроснабжение уже восстановлено. Хочу поблагодарить наших энергетиков за оперативность. В связи с возможными неблагоприятными погодными условиями ситуация на контроле Министерства энергетики Московской области», — сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев, министр энергетики России Николай Шульгинов и генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин запустили новую электрическую подстанцию «Тютчево» в Пушкино. Ее построили менее чем за полтора года.

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