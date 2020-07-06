Энергетики устранили все последствия непогоды на подмосковных сетях

Подмосковные энергетики работали все выходные в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Они уже устранили все нарушения электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Режим повышенной готовности энергетики региона ввели еще в пятницу, 3 июля, из-за непогоды. Сняли его в понедельник утром. За выходные в Подмосковье возникло несколько небольших отключений в разных округах Московской области. Специалисты устранили все нарушения и возобновил работу сетей в полную силу.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, энергетики были переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникающие в электросетях», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Небольшие отключения зарегистрировали в Коломенском, Раменском округах и в Егорьевске. Примерно три тысячи человек могли почувствовать перебои электричества, но не отсутствие, потому что дома запитали по резервным линиям.

Непростая ситуация возникла у жителей частных СНТ в Наро-Фоминском городском округе, дачники жаловались на долгое отсутствие света.

Компания «Мособлэнерго» восстановила работу сетей в дачных поселках Наро-Фоминского округа. На работы выехало 18 аварийно-ремонтных бригад из Одинцовского, Красногорского, Мытищинского, Раменского, Павлово-Посадского, Домодедовского филиалов компании.

Всего на объектах трудились 72 сотрудника и 27 единиц техники.