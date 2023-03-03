Подмосковье 03 марта 2023, 14:34 Энергетики улучшили электроснабжение в двух поселках Чеховского округа

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Подмосковные энергетики улучшили электроснабжение для жителей поселков Столбовая и Мещерское Чеховского городского округа. Старое оборудование на подстанциях заменили на новое. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Капитальный ремонт подстанций стартовал в начале этого года. Они питают свыше 40 частных и многоквартирных домов. Специалисты заменили на них трансформаторы.

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На подстанции в рабочем поселке Столбовая старый трансформатор 250 кВА заменили на новый мощностью 400 кВА. Благодаря этому качество энергоснабжения улучшилось для жителей улиц Малой, Транспортной, Школьной и Вокзальной.

В поселке Мещерское специалисты заменили старый трансформатор на новый с той же мощностью — 400 кВА. В результате свыше 150 собственников домов и квартир стали получать более качественные услуги.

За прошлый год по губернаторской программе повышения надежности электроснабжения в регионе заменили 554 опоры и 80 километров проводов ЛЭП, а также обновили оборудование на 76 подстанциях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в поселке Правдинском городского округа Пушкино, где при строительстве подстанции повредили коммуникации и дорогу, решили все проблемы.

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