Энергетики решат проблему с отключениями света в микрорайоне Подольска

В Подольске устранят перебои с подачей электричества в микрорайоне Силикатная-1 (Ново-Сырово). Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» разработал для этого специальную программу повышения надежности электросетей, сообщило РИАМО.

Проблемой регулярного отключения света в микрорайоне занялся депутат горсовета Михаил Чириков, который обратился по этому поводу в комитет по ЖКХ администрации городского округа. Этот вопрос обсудили на техническом совещании, в котором приняли участие представители АО «Мособлэнерго» и подольского филиала «Южные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион». По итогам совещания были даны поручения, чтобы не допустить отключений электроэнергии.

Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» разработал программу по повышению надежности электросетевых объектов в Подольске. Она основана на выполнении инвестпрограммы АО «Мособлэнерго» и плана капитального ремонта, запланированного на этот год.

В Подольске также отремонтируют крупнейшую подстанцию южного Подмосковья «Гулево». Это улучшит качество электроснабжения для 25 тысяч жителей.