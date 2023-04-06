Подмосковье 06 апреля 2023, 05:30 Энергетики расчистили от деревьев и кустарников основную ЛЭП микрорайона Сходня в Химках

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Специалисты «Мособлэнерго» расчистили от древесно-кустарниковой растительности основную ЛЭП в микрорайоне Сходня в Химках. Ее длина составляет 2,5 километра.

ЛЭП питает шесть трансформаторных подстанций на улицах Некрасова, Гоголя, Родниковой, Прудной и Новосходненском шоссе. Электроустановки обеспечивают электроснабжение более 100 частных жилых домов, уличные фонари, магазины и церкви.

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Работы проводились по программе капитального ремонта. В итоге специалисты опилили ветки деревьев и 350 квадратных метров кустарников. Сотрудникам энергетической компании помогали подрядные организации.

В этом году «Мособлэнерго» расчистит от древесно-кустарниковой растительности более 220 гектаров вдоль линий электропередачи в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 130 гектаров лесопарка в Химках благоустроят в 2023 году с минимальным вмешательством в природу.

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