06 апреля 2023, 05:30
Энергетики расчистили от деревьев и кустарников основную ЛЭП микрорайона Сходня в Химках
Специалисты «Мособлэнерго» расчистили от древесно-кустарниковой растительности основную ЛЭП в микрорайоне Сходня в Химках. Ее длина составляет 2,5 километра.
ЛЭП питает шесть трансформаторных подстанций на улицах Некрасова, Гоголя, Родниковой, Прудной и Новосходненском шоссе. Электроустановки обеспечивают электроснабжение более 100 частных жилых домов, уличные фонари, магазины и церкви.
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Работы проводились по программе капитального ремонта. В итоге специалисты опилили ветки деревьев и 350 квадратных метров кустарников. Сотрудникам энергетической компании помогали подрядные организации.
В этом году «Мособлэнерго» расчистит от древесно-кустарниковой растительности более 220 гектаров вдоль линий электропередачи в Подмосковье.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 130 гектаров лесопарка в Химках благоустроят в 2023 году с минимальным вмешательством в природу.
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Химки
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