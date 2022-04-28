Энергетики расчистили 33 гектара территорий вдоль трасс ЛЭП в Подмосковье с начала года

За первый квартал 2022 года Мособлэнерго расчистило 33 гектара вдоль трасс ЛЭП на территории обслуживания филиалов от древесно-кустарниковой растительности. Работы проводились в рамках программы капитального ремонта, сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Всего в текущем году запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 200 гектаров охранных зон линий электропередачи. Большую часть работ произведут в летний период.

Расчистка и опиловка деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Работы по программе капремонта проводятся силами филиалов Мособлэнерго и привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

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