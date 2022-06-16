Энергетики расчистили 30 гектаров охранной зоны ЛЭП в Подмосковье

Мособлэнерго расчистило 30 гектаров охранной зоны линий электропередач Подмосковья в рамках программы повышения надежности электроснабжения.

Сотрудники ведомства расчистили территорию и опилили деревья. Глава министерства Александр Самарин пояснил, что работы производились в соответствии с утвержденными правилами.

«Всего по производственной программе в 2022 году запланирована замена 2801 опоры, ремонт 604 трансформаторных подстанций, расчистка 651 гектаров трасс вдоль ЛЭП. В результате значительно улучшится качество электроснабжения для более чем двух миллионов жителей Подмосковья. На реализацию программы заложено около 800 миллионов рублей», — отметил Самарин.

Также Мособлэнерго реализует другие меры по повышению надежности сетей. Это строительство новых объектов, реконструкция электросетей, ремонт оборудования. Ведомство уже заменило 26 километров проводов воздушных и кабельных линий электропередач в течение года, а также построило 13 новых подстанций.