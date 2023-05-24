Подмосковье 24 мая 2023, 13:35 Энергетики провели противопожарную тренировку в Дедовске Мособлэнерго

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Работники «Мособлэнерго» провели плановую противопожарную тренировку в Дедовске. Они отработали действия при возникновении ЧС. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Сотрудники отработали действия при эвакуации из задымленных помещений. Для этой тренировки использовали специальный дымовой генератор. Затем на специально оборудованной площадке они тушили возгорания при помощи огнетушителей.

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Отмечается, что плановые инструктажи, а также противопожарные и противоаварийные тренировки проводятся регулярно во всех филиалах территориальных сетевых организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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