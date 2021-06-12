Энергетики провели масштабные учения в Коломне

Командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации провели в городском округе Коломна. По легенде, из-за аномальной жары вспыхнул пожар, из-за которого почти 23 тысячи человек остались без света.

Учения провели сотрудники компании «Россети Московский регион» и его филиала «Восточные электрические сети». В них также приняли участие представители различных министерств и ведомств Подмосковья. Присутствовал на мероприятии и заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

По сценарию учения, из-за аномальной жары возник пожар в охранной зоне воздушной линии 110 кВ «Чанки — Пески» и линия была повреждена. Это привело к обесточиванию подстанций 110 кВ «Коломна», «Щурово», «Чанки», «Тепловозная». Без электричества стались 15 населенных пунктов с населением около 23 тысяч человек и 76 социально значимых объектов.

Задачей участников учений было как можно скорее обеспечить потребителей электричеством и ликвидировать последствия ЧП, рассказали в пресс-службе компании «Россети Московский регион».

Во время практической части учения энергетики «Восточных электрических сетей» продемонстрировали взаимодействие филиала с правоохранителями при угрозе несанкционированного проникновения на подстанцию «Коломна».

По словам замминистра энергетики Московской области Дмитрия Анисимова, в ходе учения особое внимание было уделено информированию граждан.

«Эта задача выполнялась в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Энергетики и другие участники учения с ней успешно справились», — заключил он.