Энергетики провели электричество к восьми социально значимым объектам Подмосковья с начала года

Энергетики подключили электричество к восьми новым социально значимым объектам области. Это пять образовательных учреждений, физкультурно-оздоровительный комплекс, пожарное депо и котельная.

Среди новых объектов, которые подключили к электросетям, школа на 1100 мест в Павловском Посаде, пристройка школы № 13 в Подольске, школа на 825 мест в Серпухове, новый корпус школы № 11 в Щелкове, пристройка школы № 20 в Химках.

Кроме школ электричество получили еще три объекта. Это физкультурно-оздоровительный комплекс в Дзержинском, пожарное депо в Подольске и котельная в Рузском районе. Работы по подключению социально значимых объектов к электричеству контролирует Минэнергетики Подмосковья и профильный департамент Мособлэнерго.