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    18 мая 2022, 23:34

    Энергетики повысят надежность электросетей в городском округе Серпухов

    Анастасия Борискова

    К модернизации энергоснабжения поселка Шарапова Охота и деревни Фенино городского округа Серпухов приступили сотрудники Мособлэнерго.

    Энергетики повысят надежность электросетей в городском округе Серпухов

    Работы проводят в рамках программы по повышению надежности электроснабжения. Программу реализует Министерство энергетики Подмосковья. В населенных пунктах реконструируют и построят новые линии электропередачи.

    В п. Шарапова Охота запланирована реконструкция воздушных линий электропередачи с заменой опор и проводов. Линия протяженностью один километр обеспечивает электроэнергией дома потребителей, в которых в летний период проживает более 500 человек.

    Также Мособлэнерго планирует реконструировать кабельно-воздушную линию электропередачи 10 кВ в Шараповском лесничестве.

    Для повышения качества электроснабжения потребителей деревни Фенино, где проживает более 200 человек, в текущем году компания планирует построить ЛЭП — 6 кВ длинной три километра. При прокладке кабеля планируется использовать метод горизонтально направленного бурения.