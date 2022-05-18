Энергетики повысят надежность электросетей в городском округе Серпухов

К модернизации энергоснабжения поселка Шарапова Охота и деревни Фенино городского округа Серпухов приступили сотрудники Мособлэнерго.

Работы проводят в рамках программы по повышению надежности электроснабжения. Программу реализует Министерство энергетики Подмосковья. В населенных пунктах реконструируют и построят новые линии электропередачи.

В п. Шарапова Охота запланирована реконструкция воздушных линий электропередачи с заменой опор и проводов. Линия протяженностью один километр обеспечивает электроэнергией дома потребителей, в которых в летний период проживает более 500 человек.

Также Мособлэнерго планирует реконструировать кабельно-воздушную линию электропередачи 10 кВ в Шараповском лесничестве.

Для повышения качества электроснабжения потребителей деревни Фенино, где проживает более 200 человек, в текущем году компания планирует построить ЛЭП — 6 кВ длинной три километра. При прокладке кабеля планируется использовать метод горизонтально направленного бурения.