Подмосковье 01 декабря 2022, 13:28 Энергетики повысили надежность электроснабжения в округе Щелково

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Специалисты компании «Россети Московский регион» провели работы в нескольких деревнях городского округа Щелково. Это повысит надежность электросетей и убережет от коротких замыканий.

На трансформаторных подстанциях в деревнях Назимиха, Трубино, Литвиново, Здехово, Борисовка, Богослово установлены индикаторы короткого замыкания. Энергетики также обновили оборудование и провели ряд других мероприятий для повышения надежности сетей. В некоторых местах реконструировали воздушные линии. До конца декабря в округе закончат работы по монтажу кабельной линии 10 киловатт.

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До 2024 года в Щелкове построят новый распределительный пункт, еще две новые кабельные и две воздушные линии. В плане реконструкция подстанций «Фрязино» и «Горелово».

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