Подмосковье 11 декабря 2023, 13:38 Энергетики повысили надежность электроснабжения в 1,8 тысячи домов в Наро-Фоминске Фото: Министерство энергетики Московской области

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Специалисты компании «Россети Московский регион» повысили надежность и качество электроснабжения потребителей в Наро-Фоминске. Условия улучшили для жителей 1,8 тысячи домов в четырех поселках: Загородный, Облака, Луговое и Никольское.

Специалисты установили четыре новых трансформатора и построили участок воздушной линии протяженностью 150 метров.

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Новое оборудование уже работает, что позволяет обеспечить надежную работу распределительных сетей и повысить качество электроснабжения потребителей.

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