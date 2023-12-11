11 декабря 2023, 13:38
Энергетики повысили надежность электроснабжения в 1,8 тысячи домов в Наро-Фоминске
Специалисты компании «Россети Московский регион» повысили надежность и качество электроснабжения потребителей в Наро-Фоминске. Условия улучшили для жителей 1,8 тысячи домов в четырех поселках: Загородный, Облака, Луговое и Никольское.
Специалисты установили четыре новых трансформатора и построили участок воздушной линии протяженностью 150 метров.
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Новое оборудование уже работает, что позволяет обеспечить надежную работу распределительных сетей и повысить качество электроснабжения потребителей.
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Электричество
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