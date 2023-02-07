Подмосковье 07 февраля 2023, 16:34 Энергетики построили трансформаторную подстанцию для предприятия оптовой торговли в Щелкове

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Специалисты подмосковных «Россетей» построили трансформаторную подстанцию для компании «АгроМикс» в Щелкове. Предприятие находится в деревне Огуднево и занимается оптовой торговлей замороженными продуктами.

Помимо подстанции энергетики проложили 40 метров воздушных сетей, оснастили их линейным разъединителем, а также возвели еще два участка сетей общей протяженностью 50 метров. Источником питания для предприятия станет подстанция «Огуднево».

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Теперь подключение к сетям можно оформить через портал госуслуг с помощью функции Единая заявка. В эксперименте участвуют 462 ресурсоснабжающие, электросетевые и газораспределительные организации Московской области.

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По словам министра энергетики региона Александра Самарина, переход в онлайн-формат сократит количество документов и сроки выполнения работ. Так, подключение к электросетям в 2013 году составляло 218 дней, а в прошлом году — 76 дней.

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